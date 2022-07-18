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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: الدولة تتحمل فارق تكلفة السولار عن أصحاب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 يوليو 2022 11:05 صباحاً - دوت الخليج – قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن الهيئة العامة للسلع التموينية ستتحمل فارق تكلفة السولار عن أصحاب المخابز البلدية المدعمة.
وأصدر المصليحي، توجيهات وزاريا رقم 22، موضح به حساب تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم، ونص على “تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار، في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لعام 2022، والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية، ومنها السولار”.
ونص التوجية الوزاري علي سداد الدولة، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية، والتي تعمل بوقود السولار؛ طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية.
وأكد المصيلحي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.
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