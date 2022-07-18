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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد: لا نستبعد الركود وسنخفض توقعات النمو للمرة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 يوليو 2022 09:11 صباحاً - العربية دوت نت – قالت مديرة إدارة الاستراتيجيات والسياسات في صندوق النقد الدولي إنه سيخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير في المراجعة المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالي.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ووباء كورونا المتفشي في الصين والذي يؤثر بدوره على النمو.
من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن توقعات الاقتصاد العالمي ساءت كثيرا منذ أبريل ولا يمكن استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي العام المقبل، لافتة إلى أن الصندوق بصدد تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة هذا العام.
يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في أبريل الماضي إلى 3.6% من 4.4% قبل الحرب الروسية – الأوكرانية.
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