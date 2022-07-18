الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 يوليو 2022 12:11 صباحاً - أ ش أ – وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية لمدة يومين، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

ويزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدينة برلين تلبية لدعوة من المستشار الألماني أولاف شولتز، للمشاركة في فعاليات “حوار بيترسبرج للمناخ” يوم 18 يوليو الجاري، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

ويعد “حوار بيترسبرج” إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل؛ لما تمثله من “فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ”.

ومن المقرر أن تشهد زيارة برلين لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسئولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألماني أولاف شولتز.