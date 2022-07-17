انت الان تتابع خبر رغم ارتفاع الاسعار..زيادة الطلب على البنزين محلياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال خبير الطاقة هاشم عقل، خلال تصريحات صحفية، إن:" معدل استهلاك مادة البنزين بشقيها ارتفعت خلال الشهرين الماضيين بنسب وصلت الى ما يقارب 15 % رغم ارتفاع اسعارها عالميا ومحليا".

وأضاف عقل أن كافة التوقعات كانت تشير الى تراجع الطلب على البنزين 90 و95 خلال الفترة الماضية بسبب الارتفاعات التي طرأت عليها نتيجة ارتفاع اسعارها عالميا، مشيرا الى انه من البديهي والعادة ان تسبب ارتفاع اسعار اي سلعة بتراجع الطلب عليها وتقنين الاستهلاك منها، مشيرا الى ان نسبة الهدر والاستعمال غير المجدي للبنزين وبحسب الدراسات بلغت ما نسبته 24%.

وألمح عقل الى ان نسب الرفع المتوقعة على المحروقات للشهر المقبل ستتراوح ما بين 3 الى 5 %، مبينا انه ورغم عمليات الرفع الاخيرة محليا غير ان السعر الذي تباع فيه محليا اقل من اسعارها عالميا، داعيا المستهلكين الى ترشيد الاستهلاك منها وخاصة ان اسعار المحروقات المرتفعة أصبحت ظاهرة عالمية ليست مقتصرة على الاْردن ويعاني منها معظم دول العالم حتى في الدول المنتجة مستشهدا في كثير من الدول من حولنا والتي اعلنت رفع اسعار المحروقات فيها ومنها الدول الخليجية المنتجة للنفط والتي تقوم بمراجعة اسعار المحروقات شهريا وبحسب الاسعار ?لعالمية.