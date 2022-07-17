انت الان تتابع خبر اجور الفنانين في مهرجان جرش تتجاوز نصف مليون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المدير التنفيذي لمهرجان جرش مازن قعوار، الأحد، في تصريح لبرنامج "صوت المملكة"، قيمة أجور الفنانين الأردنيين والعرب المشاركين في مهرجان جرش في نسخته المقبلة الشهر الحالي، قائلا إن:" أجور الفنانين العرب بمعدل 300 ألف دينار والفنانين الأردنيين 250 ألف".

وبحسب قعوار فهنالك فنانين اثنين عرب سيقومان باحياء حفلات على المسرح الجنوبي بالمجان دون ان يتقاضوا اي اجر.

وحول موازنة المهرجان قال إن موازنة المهرجان 900 ألف ، وتم دفع 100 ذمم سابقة متبقية من مهرجان 2021.

ووصف قعوار الموازنة بالمتواضعة ، مشيرا إلى أن أكبر جهة داعمة للمهرجان هي وزارة السياحة ممثلة بهيئة تنشيط السياحة والدعم كان بجزء من الفنادق والتنقلات وأمور عديدة .

وبين أن الجيش العربي قام بدعم المهرجان لوجستيا ومديرية الامن العام قامت بتوفير كافة الامور اللوجتسية من دفاع مدني وحراسة وامانة عمان قامت بالكثير من الامور مثل الرش والتعشيب وامور اخرى .

وتوقد في السابع والعشرين من تموز/يوليو الحالي، شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 36، معلنة انطلاق فعالياته الثقافية والفنية المتنوعة، وبمشاركة محلية وعربية وعالمية واسعة.

وأثارت تصاميم توضح تفاصيل مشاركة فنانين في مهرجان جرش جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، ووضع رواد على منصات التواصل الاجتماعي صورهم ساخرين من التصاميم الرسمية التي نشرتها إدارة مهرجان جرش على صفحتها الموثقة على "فيسبوك".