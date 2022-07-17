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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء القمح من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 11:06 مساءً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن دعوة لتقديم عروض دولية لشراء كمية غير محددة من القمح.
وتشمل الدعوة مناشئ القمح التالية: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والأرجنتين، والبرازيل.
وأضافت الهيئة العامة للسلع التموينية أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء 19 يوليو.
وقالت إن العروض يمكن تقديمها على أساس يشمل تكلفة الشحن للدفع باستخدام خطابات ائتمان لمدة 180 يوما.
ويكون التوريد في فترات الشحن من 16 إلى 30 سبتمبر ومن الأول إلى 15 أكتوبر ومن 16 إلى 31 أكتوبر ومن الأول إلى 15 نوفمبر.
وقالت الهيئة إن الموردين يحق لهم التقدم لكل فترات الشحن أو إحداها.
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