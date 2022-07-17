انت الان تتابع خبر الرئاسة الفلسطينية توضح أهمية لقاء عباس وبايدن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية و نائب رئيس الوزراء الفلسطيني نبيل أبو ردينة، الأحد، خلال تصريحات صحفية، إن:" اللقاء الذي جرى الجمعة في مدنية بيت لحم بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي جو بايدن تناول كافة المواضيع المرتبطة بالقضية الفلسطينية".

وأضاف أبو ردينة أن" جدول أعمال اللقاء تطرق لملف القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين وضرورة إنهاء الاحتلال على حدود 1967، وتم التعريج على القرار 2334 الذي يعتبر كل أنواع الاستيطان غير شرعية وغير قانونية".

ووصف أبو ردينة اللقاء بـ"الهام والمفصلي" والذي يعتبر خطوة متقدمة للأمام وفق أبو ردنية لأن عباس حدد لبايدن بوضوح أنه إذا أراد المجتمع الدولي تحقيق السلام والأمن والاستقرار فعليهم الإعتراف بدولة فلسطين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحول موقف الجانب الأميركي قال أبو ردينة إن الرئيس الأميركي كان متفهما تماما خلال اللقاء، حيث كرروا أنهم ملتزمون بحل الدولتين وأن الدولة الأميركية معنية بالسلام والاستقرار وكان رد الرئيس محمود عباس شديد الوضوح أنه لا بد من ترجمة هذه الأقوال والأفعال ولا بد من تحويلها إلى أرض الواقع لأن إذا إسرائيل بقيت على هذا المنال فإن الأمور لن تؤدي إلى سلام ولا استقرار.

"الذي تغير أن الرئيس الأميركي جاء واعترف أن هناك دولة فلسطينية وهنالك رئيس فلسطيني شرعي وعزف النشيد الوطني أمامه في بيت لحم وغادر من مهبط فلسطيني دون وجود إسرائيلي وزار القدس الشرقية دون أي مرافقة إسرائيلية وكل ذلك له معاني سياسية، وكل ذلك مهم لكن لا بد من الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال ودون ذلك سيدفع الجميع ثمنا باهظا في المنطقة ." وفق أبو ردينة

وبين أن الموقف الفلسطيني كان واضحا بخصوص القدس الشرقية، وفتح القنصلية، وقف الاستيطان، ورفض جميع الإجراءات الأحادية.

"نحن مصرون على هذا الموقف، والجانب الأميركي كان متفهما لكل هذه المطالب لكن كما قلنا المطلوب هو تنفيذ الوعود ." بحسب أبو ردينة

وتابع أبو ردينة: "الجانب الأميركي أكد لنا أن القنصلية الأميركية في القدس سيعاد فتحها لكن لديهم بعض العقبات والعراقيل من الجانب الإسرائيلي، لكن ما يهمنا أن الرئيس محمود عباس قال لهم إنه لا بد من فتح القنصلية في القدس الشرقية وأنه لا بد من فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن ولا بد من رفع منظمة التحرير عن قوائم الإرهاب التي يضعها الكونغرس خاصة إنه خامس رئيسي أميركي يحضر إلى الأراضي الفلسطينية"

وشدد أبو ردينة أنه بدون تطبيق الشرعية الدولية ودون وقف إسرائيل لكل المستوطنات وتوسيعها ستبقى الأمور بحالة من التوتر وسيدفع الجميع ثمنها وستكون ردات فعلها السلبية على الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي ، وعلى المجتمع الدولي التحرك الآن .