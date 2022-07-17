رئيس الوزراء: اختيار الكفاءات ركيزة رئيسية لتطوير العمل…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 09:11 مساءً - تابع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري ، في اجتماع عقده اليوم، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إجراءات عقد المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات.

وثمن رئيس الوزراء الآليات التي تعقد بها المسابقات المركزية للتعيين، والتي توفر احتياجات مختلف الوزارات والهيئات من العناصر البشرية، مع ضمان اختيارهم في إطار من الحياد والشفافية، معتبراً أن اختيار الكفاءات ركيزة رئيسية لتحقيق تطوير العمل الحكومي الذي تستهدفه الدولة المصرية.

صالح الشيخ: تقدم 80 ألفاً حتى الآن لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم

وعرض الدكتور صالح الشيخ، موقف الإجراءات المتعلقة بمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولفت أنه تم تحديد الأعداد المطلوبة للتعيين في مرحلة رياض الأطفال، وكذا الصفوف الأولى والثانية والثالثة الابتدائي، مع تحديد الأعداد الشاغرة في كل محافظة، وتم الإعلان في الـ 27 محافظة، ومن المقرر غلق باب التقديم يوم 24 يوليو الجاري، لافتا إلى أنه تقدم حتى الآن نحو 80 ألف راغب في الوظيفة.

كما تطرق رئيس جهاز التنظيم والإدارة إلى الخطوات الخاصة بالمسابقات المركزية الأخرى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مسابقة لانتقاء 240 مهندساً بوزارة الري في مختلف التخصصات، وكذلك الانتهاء من اختيار الأنسب بين المتقدمين لوظائف متخصصة بهيئة السلامة البحرية، مضيفاً أن وزارة الصحة طلبت اختيار 20 أخصائي وقاية بأقسام الأشعة، وتم إجراء الاختبارات لهم، وسيتم إعلان الناجحين بها، كما تطرق لموقف المسابقة الخاصة بوزارة الأوقاف لاختيار عدد من الخطباء وأئمة المساجد وكذلك عمال المساجد.

كما تناول الإجتماع موقف إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أهمية خطوة “إعادة الهيكلة” في تطوير العمل الحكومي، والارتقاء بأدواته، ورفع قدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة، بما ينعكس في نهاية الأمر على رضاء المواطن، باعتباره ركيزة اهتمام الدولة، وقمة هرم أولوياتها.