انت الان تتابع خبر إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شمالي الضفة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 3 فلسطينيين، الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدتها مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مصدر من الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جميع الإصابات كانت بالرصاص الحي.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية بشأن ذلك.

وأضاف: "طواقمنا تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي في القدم، ونقلتها إلى المستشفى التركي (في طوباس) لتلقي العلاج".

ووصف المصدر الفلسطيني جميع الحالات بأنها "غير خطيرة".

وفي العادة، يقتحم جيش الاحتلال المدن والبلدات الفلسطينية لتنفيذ اعتقالات، فتندلع مواجهات مع السكان.

وتقول الأمم المتحدة، في تقرير تصدره كل أسبوعين، إن الجيش الإسرائيلي قتل 60 فلسطينيا، وأصاب نحو 6 آلاف، ونفذ نحو 1600 عملية اقتحام لمناطق فلسطينية منذ بداية العام الجاري وحتى 26 يونيو/حزيران الماضي.