انت الان تتابع خبر من الميدان.. الضمان الاجتماعي ينفذ خدمة جديدة للمواطنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الاحد، أنها ستنفذ خدمة “أنت تسأل والضمان يُجيب” من الميدان يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وفق بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي.

وأكدت المؤسسة أنها ستتواجد في مناطق العاصمة عمان التالية: (وسط البلد، طبربور، جبل الحسين، البوليفارد)، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً وبدعم من البنك الأهلي الأردني وشركة جت وبالتشارك مع مؤسسة الحسين للسرطان، مبينة أنها ستنفذ الخدمة اعتباراً من الأسبوع المقبل في المحافظات.

وأضافت المؤسسة أنها ستوفر محطات توعوية (حافلات) يشرف عليها عدد من موظفي المؤسسة والجهات المشاركة لاستقبال المواطنين واجابتهم عن استفساراتهم حول الضمان الاجتماعي كافة، بما فيها أهمية الاشتراك الاختياري والمواضيع التأمينية الأخرى المتعلقة بالتأمينات المطبقة في قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك احتساب الرواتب التقاعدية، إضافة إلى الخدمات المتعلقة ببرنامج تقسيط للمتقاعدين وتحديث بياناتهم وخدمة DAMAN PAY لتسديد الاشتراكات وخدمة آيبانك وبرنامج رعاية للسرطان.