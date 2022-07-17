انت الان تتابع خبر أمريكا تستورد 300 الف برميل نفط عراقي يومياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ما يزيد عن 300 ألف برميل يوميا، وفق الموقع الرسمي لوزارة النفط العراقية، الاحد.

ونقل الموقع عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 302 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأميركا معدل 362 ألف برميل يوميا.

وأشارت الإدارة إلى أن العراق بصادراته النفطية ما يزال يحتل رابع أكبر مصدر للنفط لأميركا خلال الأسبوع الماضي، مبينة أنه من بين ثمان بلدان نفطية تستورد منها الولايات المتحدة النفط الخام.

وقالت الإدارة في تقرير لها، أطلع عليه موقع “الحل نت”، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.957 ملايين برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 55 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 5.902 ملايين برميل يوميا”.

التقرير أضاف، أن “الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 302 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 362 ألف برميل يوميا، إلا انه ما زال رابع أكبر مصدر للنفط لأمريكا خلال الأسبوع الماضي”.