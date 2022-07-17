انت الان تتابع خبر 72 قرش سعر صرف اليورو والأردنيون يتهافتون على شرائه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر صرف اليورو مقابل الدينار الأردني اليوم الاحد، 72 قرشا، وهو أدنى سعر له منذ عام 2002 ، بحسب مدير شركة العلاونة للصرافة، أيمن علاونة.

وأكد العلاونة ارتفاع الطلب المحلي على اليورو بنحو 30 بالمئة منذ نحو 5 أيام، بسبب لجوء التجار لتغطية التزاماتهم القديمة لليورو بسعر منخفض، ولجوء بعض المواطنين للاحتفاظ بالعملة بهذا السعر.

وأشار إلى أن السوق المحلية تزود باليورو من خلال الشراء من السياح والزوار، والبنوك المحلية والشحن الدولي.

من جهته، قال أمين صندوق جمعية الصرافين الأردنيين، الدكتور خالد الزعبي، إن مصادر اليورو في الأردن، تأتي عبر بوابات استيراد وتصدير العملات في البنوك، أو عبر السياح من خلال محال الصرافة المنتشرة في المملكة.

وأضاف ان الدول المتعاملة والمحيطة بمنطقة اليورو، مستفيدة من مكاسب الانخفاض الحاد لليورو على السلع والمنتجات الأوروبية.

وثمن الدكتور الزعبي دور البنك المركزي الأردني، لتحركه وفق منهجية واضحة، تحافظ على ثبات السوق وكبح التضخم، في ظل التقلبات السياسية العالمية وتأثر سلاسل التوريد وأسعار الشحن والطاقة بها وانعكاساتها على قيم السلع.