أسعار الذهب تفقد 15 جنيها في أسبوع تزامنا مع ارتفاع الدولار…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 06:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – فقدت أسعار الذهب نحو 15 جنيهًا بالسوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.

في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 35 دولارًا، ما يمثل 2% ليواصل الذهب خسائره الفادحة للأسبوع الخامس على التوالي، بفعل التوقعات حيال رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي ، إذ أوضحت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع معدلات التضخم بالولايات المتحدة بنسبة 9.1% في يونيو الماضي.

ويأتي هذا ليؤكد التوقعات باحتمالية رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مجددا بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 27 يوليو.

كما أدى صعود الدولار أمام العملات الأخرى لأكبر مستوياته في 20 عامًا، إلى ضعف جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أوقية الذهب افتتحت تعاملات الأسبوع صباح يوم الاثنين الماضي عند مستوى 1742 دولارًا، واختتمت التعاملات مساء الجمعة عند مستوى 1707 دولارات.

أما على الصعيد المحلي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الاثنين الماضي عند مستوى 1005 جنيهًا، ومن ثم تراجع لنحو 988 جنيهًا، ليختتم التعاملات مساء السبت عند منطقة 990 جنيهًا.

وأضاف: أسعار الذهب شهدت حالة من التحركات في نطاق ضيق بالسوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية.

وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1132 جنيهًا، وبلغ عيار 18 منطقة 849 جنيهًا، وحقق عيار 14 سعر 660 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فتداول عند 7920 جنيهًا.

ولفت إلى أن الأسواق العالمية تترقب تداعيات تأثير قرارات الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية الكبرى بفرض عقوبات ضد روسيا، وحظر تصدير الذهب الروسي ، وهو ما سيكون له تأثير على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.