هشام الجمل: 500 مليون دولار قيمة الاستثمارات بمشروعات إنفنتي…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 06:11 مساءً - إسلام سالم وهاجر عطية _ قال هشام الجمل، مدير عام شركة إنفنتي سولار ، إن قيمة استثمارات الشركة في جميع مشروعاتها تصل إلى نحو 500 مليون دولار حتى الآن، وتستهدف الشركة زيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة من خلال مشروعات جديدة.

وأوضح الجمل، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الشركة تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتتمثل في الشمس والرياح بشكل أكبر، بجانب استهداف الدخول في مجال الهيدروجين الأخضر، ومجال تحلية المياه عبر الطاقة الجديدة والمتجددة.

دراسة اختراق عدة دول إفريقية من خلال إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح

وأكد مدير عام شركة إنفنتي سولار، أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية اختراق عدة دول إفريقية من خلال إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح، مثل دول جنوب إفريقيا وكينيا وغينيا.

وأوضح أن الشركة ضخت نحو 100 مليون جنيه لتنفيذ شواحن السيارات الكهربائية، على أن يتم ضخ 200 مليون جنيه لإنشاء 200 شاحن جديد على الطرق السريعة لخدمة أصحاب السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية ومساعدة الدولة في تنفيذ توجهاتها في هذا الشأن، خاصة مع استضافة مصر لقمة كوب 27 العام الجاري.

وكانت شركة إنفنتي قد حصلت على تصريح للاستثمار في مجال إنشاء وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية في شهر مايو الماضي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة في التحول نحو استخدام الطاقة الكهربائية في النقل بدلًا من الوقود التقليدي بعد موافقة مجلس إدارة جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.