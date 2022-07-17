مال وأعمال

رئيس دولة الإمارات يعلن تأسيس صندوق برأسمال 3 مليارات درهم…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس دولة الإمارات يعلن تأسيس صندوق برأسمال 3 مليارات درهم… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 05:05 مساءً - أعلن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات ، في تغريدة له عبر موقع “تويتر” تأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأسمال يبلغ 3 مليارات درهم، وإطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة “سرب”.

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وأكد آل نهيان مواصلة دولة الإمارات العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في قطاع الفضاء.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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