شركات مصرية وخليجية تعرض الاستحواذ على حصة حاكمة من صن واي…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 04:08 مساءً - إسلام سالم وهاجر عطية _ تلقت شركة صن واي إيجيبت المتخصصة في الطاقة الشمسية، عروضًا للاستحواذ على نسبة حاكمة منها، قدمتها شركات مصرية وخليجية، وفقًا للدكتور أحمد غندور رئيس الشركة، مؤكدًا أن صن واي تدرس تفاصيل العروض ماليًّا، على أن تقديم التقييم المالي الذي يتم إعداده حاليًا داخل الشركة لمقدمي تلك العروض خلال شهر أغسطس المقبل.

أضاف غندور، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الشركة تلقت عدة عروض خلال الفترة الماضية وصفها بأنها «مجزية ماليًّا» وتتواءم مع ما تم من تقييم للأصول، إلا أن نقاط الاختلاف مع مقدمي العروض كانت في نظام عمل الشركة.

مفاوضات للحصول على 20 مليون جنيه تمويلات من 3 بنوك حكومية

وأكد رئيس صن واي إيجيبت، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات بطاقة تصل إلى نحو 20 ميجا باستثمارات تتخطى 200 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مشددًا على أن الشركة تتعاون مع البنك الزراعي وبنوك cib والقاهرة بشأن الحصول على تمويلات لتوسيع أعمال الشركة، ويجري خلال الفترة الحالية التفاوض مع بنكين آخرين للحصول على تمويلات جديدة.

وأوضح أن حجم التمويل المستهدف يصل إلى 20 مليون جنيه لتعزيز قطاع التنفيذ والأعمال بالشركة، حيث يتم التفاوض خلال الفترة الحالية مع 3 بنوك مصرية حكومية، لافتًا إلى أنه وفقًا للخطة التي وضعتها الشركة سيتم اتخاذ إجراءات الطرح في البورصة المصرية خلال 5 سنوات.

وأشار إلى أن صن واي تعتزم التوسع في مجالات محطات الري بالطاقة الشمسية، بعد الانفراجة التي شهدها القطاع الزراعي بشأن التمويلات البنكية، ما يساعد الشركات الزراعية على توفير التمويلات اللازمه لعمل محطات طاقة شمسية، وفي هذا الإطار أبرمت الشركة أكثر من بروتوكول تعاون مع عدة بنوك لإمداد الشركات والأفراد العاملة بقطاع الزراعة بمحطات الطاقة الشمسية.

وشدد على أن الشركة تستهدف أيضًا التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية فوق أسطح المصانع والمؤسسات والمباني لتتبادل طاقة المحطة بالشبكة الحكومية للكهرباء، ما يقلل تكاليف استهلاك الكهرباء، مضيفًا أن الشركة على مدار 8 سنوات نفذت أكثر من 300 محطة طاقة شمسية.

ونوه إلى أن أبرز القطاعات التي اتجهت للطاقة الشمسية بقوة خلال الفترة الماضية كان في مقدمتها القطاع الزراعي نظرًا لمعاناته من مشكلتين متزامنتين، وهما الإتاحة وتوافر الطاقة بجانب ارتفاع تكاليف إنشاء المحطات، حيث كان حجم الطلب في هذا القطاع مرتفعًا للغاية، وهو ما أدى لزيادة أعمال الشركة في القطاع بشكل كبير.