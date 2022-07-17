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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يحث مجموعة العشرين على اتخاذ إجراءات عاجلة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 11:05 صباحاً - – حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم السبت مسؤولين من دول مجموعة العشرين التي تشكل الاقتصادات الكبرى في العالم على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التضخم.
وحذرت جورجيفا من أن التوقعات الاقتصادية العالمية “الضبابية على نحو استثنائي” قد تصبح أسوأ إذا استمرت الأسعار المرتفعة.
وقالت جورجيفا في كلمة أمام اجتماع للمسؤولين الماليين لمجموعة العشرين في إندونيسيا إن الحرب الروسية في أوكرانيا زادت الضغط على أسعار السلع والطاقة، وإن الأوضاع المالية العالمية أصبحت أكثر صعوبة مما كان متوقعا.
وفي الوقت نفسه، استمرت الاضطرابات المرتبطة بالجائحة والاختناقات المتجددة المتعلقة بسلاسل الإمداد في التأثير على النشاط الاقتصادي.
وقالت إن الضغوط تتصاعد على البلدان المثقلة بالديون ووضع الديون “يتدهور بسرعة”، بحسب نص تصريحاتها.
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