بايدن: الولايات المتحدة ستظل شريكا فعالا ومتعاونا في الشرق…

دبي - احمد فتحي في السبت 16 يوليو 2022 09:11 مساءً - _ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستظل شريكا فعالا ومتعاونا في الشرق الأوسط وحث الزعماء المجتمعين في قمة عربية على رؤية حقوق الإنسان باعتبارها قوة كبيرة للتغيير الاقتصادي والاجتماعي.

وفي كلمة ألقاها قبل بداية القمة، قال بايدن للزعماء العرب “الولايات المتحدة تستثمر في بناء مستقبل إيجابي للمنطقة بالشراكة معكم جميعا”.

ويسعى بايدن لبدء فصل جديد في انخراط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على أمل تجاوز الصراعات العسكرية الأمريكية السابقة، والحث على احترام الشؤون الداخلية لكل دولة بالمنطقة مع السعي في الوقت نفسه إلى التكامل الاقتصادي والدفاع المشترك وسط مخاوف بشأن إيران.