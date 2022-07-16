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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ولي العهد السعودي: قررنا زيادة إنتاج النفط إلى 13 مليون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 16 يوليو 2022 08:05 مساءً - وكالات _ أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، خلال كلمته الافتتاحية في “قمة جدة للأمن والتنمية”: إن المملكة قررت زيادة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يومياً.
وأوضح ولي العهد السعودي في كلمته التي بثها التلفزيون الرسمي السعودي «تبنينا نهجاً يعتمد على معالجة الانبعاثات لدعم جهود مواجهة التغير المناخي»، مؤكداً أن «تحديات التغير المناخي تقتضي تبني نهج متوازن؛ لتحقيق التنمية المستدامة».
ودعا ولي العهد السعودي إيران إلى «التعاون مع دول المنطقة ووكالة الطاقة الذرية، وعدم التدخل في شؤون الدول».
وأضاف: «نأمل أن تؤسس هذه القمة لعهد جديد في ترسيخ علاقة دولنا مع الولايات المتحدة».
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