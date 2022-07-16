ولي العهد السعودي: الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار…

دبي - احمد فتحي في السبت 16 يوليو 2022 07:08 مساءً - العربية نت _ قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة.

وأضاف ولي العهد السعودي في كلمته أثناء قمة جدة للأمن والتنمية، أن المملكة سبق أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل.

وأوضح أنه يجب الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

انطلقت في المملكة العربية السعودية، ظهر السبت، قمة جدة للأمن والتنمية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.

ويناقش الرئيس الأميركي أسعار النفط المتقلبة، وطرق زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الحرب الأوكرانية.