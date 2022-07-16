انت الان تتابع خبر 40 مليار دولار فائض الميزان التجاري القطري خلال 5 أشهر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق الميزان التجاري القطري خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، فائضا بقيمة 145.5 مليار ريال (40 مليار دولار).

ويمثل فائض الميزان التجاري، الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات.

وذكرت بيانات حديثة صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري عبر موقعه الرسمي اليوم، أن وجهات آسيا والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، استحوذت على حصة الأغلبية من الصادرات القطرية وفقا للبيانات.

وخلال الربع الأول من عام 2022، حققت قطر قفزة نسبتها 87 بالمائة في ميزانها التجاري السلعي على أساس سنوي، ليصل الفائض إلى مستوى 74.6 مليار ريال مقارنة بمستوى 39.9 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بنسبة 62.2 بالمائة على أساس سنوي وبواقع 39.8 مليار ريال لتصل إلى 103.8 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 64 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021.