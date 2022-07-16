ارتفاع قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر بنسبة 19.8% إلى 9.2…

دبي - احمد فتحي في السبت 16 يوليو 2022 05:05 مساءً - _ كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السبت 16 يوليو، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر لتسجل 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أمريكا 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 – 2021 مقابل 975.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 – 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 40.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 – 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 – 2020 بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.4%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 56.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%.