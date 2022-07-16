طيران الإمارات توافق على وضع حد أقصى للتذاكر إلى مطار هيثرو…

دبي - احمد فتحي في السبت 16 يوليو 2022 02:09 مساءً - سي إن بي سي _ في بيان مشترك صادر عن طيران الإمارات ومطار هيثرو اليوم السبت 16 يوليو، ذكرت شركة الطيران أنها وافقت على الحد الأقصى لمبيعات تذاكر الطيران حتى منتصف أغسطس، مضيفة أن الركاب الذين حجزوا تذاكرهم بالفعل سيستمرون في السفر وفقاً لخط سير الرحلة.

وتضمن البيان: “اتفقت طيران الإمارات على أنها مستعدة وراغبة في العمل مع المطار لتصحيح الوضع خلال الأسبوعين المقبلين، وتزويد الركاب برحلة سلسة وموثوقة عبر مطار هيثرو هذا الصيف”.

وفي وقت سابق، رفضت طيران الإمارات أمراً من مطار هيثرو لشركات الطيران لتقليل أعداد الركاب لتخفيف فوضى السفر في الصيف التي أثارها نقص الموظفين.

وقرر المطار تحديد العدد الإجمالي للمسافرين المغادرين عند 100 ألف في اليوم لمدة شهرين حتى 11 أيلول سبتمبر، مطالباً شركات الطيران بالتوقف عن بيع تذاكر الصيف.