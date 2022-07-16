انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم السبت 16 يوليو 2022: حديد عز نزل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر يوليو 2022 حالة من التباين في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، حيث سجلت تراجعا مع بداية الشهر الجاري تراوح بين 500 و550 جنيها للطن

أسعار مواد البناء اليوم السبت 16 يوليو 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17556 جنيها

2.- وصل سعر طن حديد عز إلي 17670 جنيها

3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيهاً.

4 - وصل سعر طن حديد العتال إلي 19200 جنيهاً.

5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1370 جنيها، بتراجع يقدر بحوالي 92 جنيها.

6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1383 جنيها.

7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1353 جنيها.

8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي 1353 جنيها