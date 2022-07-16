انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم السبت 16 يوليو 2022: البتلو بـ195 جينه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أسعار اللحوم كانت من الكلمات الأكثر تدولاً اليوم السبت السادس عشر من يوليو 2022 ، حيث يسعي الكثير من المواطنين معرفة أسعار اللحوم اليوم خاصة بعد ارتفاعها خلال الأيام الماضية بسبب تزايد الاقبال على شرائها،
أسعار اللحوم اليوم السبت 16 يوليو 2022:
1- سعر كيلو اللحمة الكندوز 190جنيهاً
2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي 195جنيها.
3- سعر كيلو اللحمة الجملي 150 جنيها.
4- سعر كيلو اللحمة الضأن 195 جنيه
5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 185 جنيها
6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 195 جنيها
7- سعر كيلو اللحمة البتلو 195 جنيه.
8- سعر كيلو الكبدة 180 جنيها
أسعار اللحوم في منافذ وزارة الداخلية:
1- سعر كيلو اللحمة الكندوز 90 جنيهًا .
2- سعر كيلو اللحمة المفرومة 85 جنيهًا للكيلو.
3- سعر كيلو اللحمة السوداني المجمد 80 جنيهًا للكيلو.
4- سعر كيلو الكبدة المجمدة 70 جنيهًا للكيلو.
أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية اليوم :
1- سعر كيلو اللحمة الضأن المجمد 75 جنيهًا
2- سعر كيلو اللحمة البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.
3- سعر كيلو اللحمة البرازيلي المجمد المفروم 90 جنيهًا
4- سعر كيلو اللحمة اللحو الضاني 100 جنيهاً.