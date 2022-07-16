انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت : زيادة 5 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت الموافق 16 يوليو 2022 ارتفعت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 40.03 جنيه بزيادة 51 قرشا

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 53.53 جنيه، بزيادة 56 قرشا

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 48.63 جنيه، بزيادة 54 قرشا

أما عن أسعار البيض اليوم السبت فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:67.8 جنيه، بزيادة 3.99 جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 68.26 جنيه بزيادة 2.99 جنيه

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 75.19 جنيه، بزيادة 4.51 جنيه