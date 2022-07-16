لوفتهانزا تحقق أرباحا بقيمة تتراوح بين 350 و400 مليون يورو…

دبي - احمد فتحي في السبت 16 يوليو 2022 12:11 مساءً - وكالات _ أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا اليوم الجمعة، عن تحقيق أرباح تشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة تتراوح بين 350 و400 مليون يورو “352.65 و 403.03 مليون دولار”، مقابل خسائر تشغيل بقيمة 827 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن هذه البيانات أولية ولم تخضع للمراجعة حتى الآن. كما زادت الإيرادات بالنسبة للشركة إلى حوالي 8.5 مليار يورو خلال الربع الثاني مقابل 3.2 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت لوفتهانزا إلى استفادتها من الأداء القوي لشركة الشحن الجوي التابعة لها لوفتهانزا كارجو. ووصل إجمالي التدفقات النقدية الحرة بعد حساب المتغيرات إلى حوالي ملياري يورو مقابل 382 مليون يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي.

كما تتوقع الشركة تراجع صافي ديونها بمقدار ملياري يورو تقريبا خلال الربع الثاني.