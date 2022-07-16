انت الان تتابع خبر بايدن يتوقع انخفاض اسعار المحروقات الفترة المقبلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن يرى الأمريكيون أسعارًا أفضل للوقود في المحطات خلال “أسبوعين آخرين”، وذلك في تصريح بعد اجتماعاته بالسعودية، الجمعة.

وجدد بايدن هجومه على مزودي الوقود قائلاً: “سنرى المزيد عندما نرى المحطات تبدأ في خفض أسعارها بما يتفق مع ما يدفعونه مقابل النفط”.

ويذكر أن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا، الجمعة، 18 اتفاقية ومذكرة تعاون مشترك في مجالات الفضاء، والاستثمار، والطاقة، والاتصالات، والصحة، بحسب تلفزيون الإخبارية السعودي. (سي إن إن)