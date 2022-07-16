انت الان تتابع خبر مليار دولار للأمن الغذائي بالشرق الأوسط.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت خلال قمة عربية في جدة، تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار في صورة مساعدات جديدة على المدى القريب والمدى البعيد للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.

وركز بايدن، في المحطة الثانية من جولته الأولى في الشرق الأوسط بعد توليه سدة الرئاسة، على القمة المزمع عقدها مع 6 دول خليجية تشكل مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

وقال المسؤول، إن زعماء دول مجلس التعاون الخليجي سيلتزمون أيضا بتقديم 3 مليارات دولار على مدار العامين المقبلين في مشروعات تتماشى مع شراكات الولايات المتحدة في البنية التحتية العالمية والاستثمار.