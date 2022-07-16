انت الان تتابع خبر انتهاء فترة التقدم لعطاء تنفيذ الربط الكهربائي الأردني العراقي.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتهي يوم بعد غد الاثنين فترة التقدم للعطاء الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، والتي من المقرر أن تكون جاهزة نهاية العام الحالي لتزويد العراق بطاقة كهربائية أردنية بقدرة 400 كيلو فولت.

ويسعى الأردن والعراق إلى تعزيز منظومة الربط الكهربائي بينهما بما يتيح تبادل الطاقة بين الطرفين بكميات أكبر.

وبحسب تصريحات سابقة لمدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة فإن الربط الكهربائي الأردني العراقي يأتي في إطار تطلع الأردن للربط مع دول الجوار لتبادل الطاقة الكهربائية ما يسهم في استقرار الأنظمة الكهربائية وخدمة التوجه لإنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة.

ويشتمل العطاء الذي أعلن عنه مطلع حزيران الماضي على إجراء تعديل على خطوط محطة تحويل الريشة الجديدة التي تبلغ قدرتها 132 كيلوفولت لربطها بالخط.

وبحسب تقرير صادر عن شركة الكهرباء الأردنية فإن الشركة بدأت عام 2021 بإجراءات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي من خلال تحضير العطاءات اللازمة لإنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة وإنشاء خط الربط الكهربائي بين المحطة ومحطة تحويل القائم في العراق.

وكان قد أعلن نهاية 2020، عن المباشرة بإعداد المواصفات الفنية الخاصة بعطاء إنشاء معدات الربط الكهربائي الأردني العراقي، ليصار إلى طرح وثائق العطاء.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ خط نقل عالي الجهد يربط المنطقة الشرقية في الأردن الريشة، مع المنطقة الغربية من العراق القائم، ويبلغ طول الخط 300 كيلومتر تقريبا، وبكلفة تقديرية 140 مليون دولار، ومن المقدر أن يكون جاهزا نهاية العام 2022.

وأعلن العراق في نيسان الماضي عن بدء الخطوات الفعلية للربط الكهربائي مع الأردن، من خلال المباشرة بأعمال فحص مسارات الخطوط ودراسة نقاط الربط وفحص التربة.

ووقع الأردن والعراق في أيلول 2020 اتفاقا تقوم بموجبه المملكة بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين الذي سيستغرق أكثر من عامين من تاريخ التوقيع.

وسيزود الجانب الأردني في المرحلة الأولى الجانب العراقي بحجم يصل إلى 150 ميجاواط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالاتفاق بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، أكدت شركة الكهرباء الوطنية أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار العربي تسير وفق خطة وبرنامج زمني محدد، بهدف تعزيز واستغلال موقع الأردن الجغرافي في عبور الطاقة إلى العديد من الدول.

وبحسب التقرير السنوي للشركة 2021، جرى الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع الربط الأردني الخليجي المصري من خلال مستشار عالمي، والتنسيق حاليا لرسم خارطة للمشروع تتضمن الجدول الزمني لمراحل إنجازه.

وذكر تقرير لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن اتفاقية إطارية وقعت بين الأردن ومصر خلال اجتماع اللجان العليا لتحديد الخطوات المستقبلية بخصوص الربط الكهربائي, كما جرى المباشرة بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع تعزيز الربط الكهربائي الأردني المصري.

وفي مجال الربط الكهربائي مع فلسطين، أشار التقرير إلى الاتفاق بين الطرفين على تعزيز الربط الكهربائي، وإنشاء خطوط ومحطات التحويل اللازمة لزيادة كميات الطاقة المصدرة إلى 80 ميجاواط.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقعت في 2020، اتفاقية زيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين في إطار مشروع تعاون بدأ عام 2008، يشتري الجانب الفلسطيني بموجبه حوالي 40 ميجاواط كهرباء من الشبكة الأردنية لإنارة مدينة أريحا والأغوار.

وبشأن الربط مع السعودية، جرى إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروع الربط الأردني السعودي، وتوقيع مذكرة تفاهم للمباشرة بإعداد اتفاقيات مشروع الربط والسير في إجراءات تنفيذ المشروع.

وبخصوص الربط الكهربائي مع سوريا، أشار التقرير إلى اجتماعات أردنية سورية لبنانية للاتفاق على تحديد برنامج زمني وخطة عمل واضحة لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي السوري الأردني لتزويد لبنان بحوالي 250 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.