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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مؤسسة النفط الليبية يعلن رفع حالة القوة القاهرة عن… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 16 يوليو 2022 11:05 صباحاً - _ قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الذي عينته حكومة الوحدة في طرابلس اليوم الجمعة، إن المؤسسة رفعت حالة القوة القاهرة عن جميع حقول النفط والموانئ بعد اتفاق مع الجماعات المسؤولة عن الحصار.
وعينت حكومة الوحدة الوطنية فرحات بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط يوم الثلاثاء لكن البرلمان الذي مقره شرق ليبيا ومصطفى صنع الله الذي يقود المؤسسة منذ عام 2014 رفضا التعيين.
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