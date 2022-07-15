نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوروبا تدرس حظر الذهب الروسي.. والمعدن النفيس يهوى دون مستوى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 يوليو 2022 10:09 مساءً - وكالات _ وسعت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى مستوى 1,700 دولارا للأوقية، ليتجه المعدن الثمين نحو تحقيق خسائره الأسبوعية الخامسة على التوالي.

ويأتي التراجع متأثرًا بارتفاع الدولار وسط عمليات جني الأرباح من المراكز المرتفعة التي وصل إليها عند مستوى 108 نقطة.

وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر كامل على وارداته من الذهب الروسي ضمن حزمة العقوبات المقبلة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي تضييق الخناق على الصادرات الروسية التي نجحت في تجنب العقوبات السابقة.

إلا أنه حتى الآن لم يعلن الاتحاد الأوروبي عن موعد إطلاقه للحزمة السابعة من العقوبات، لكن بعض التقارير نقلت أنها قد تأتي في وقت لاحق من اليوم.

ويذكر أن الولايات المتحدة وأربعة دول أخرى حظرت الذهب الروسي بعد اقتراح الفكرة في اجتماع قادة مجموعة السبع الأخير فيما قررت الدول الأخرى دراسة الأمر.

وسجل أسعار الذهب الآن 1702.24 دولارًا للأوقية، فيما هبطت عقود الذهب أدنى من 1700 دولارًا وتحديدًا عن 1699.65 دولارًا للأوقية هبوطًا بـ 0.36%.

ولكن المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أدت لاستمرار المستثمرين بخفض حيازتهم من المعدن الأصفر، وخاصة بعد ظهور بيانات التضخم الأمريكية القياسية التي سجلت 9.1% لشهر يوليو.

ويتوقع الكثير من المستثمرين ومحللي الأسواق الآن قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في يوليو، وسط تأكيدات بأنه لن يقل عن 75 نقطة أساس.

ويؤدي هذا إلى زيادة جاذبية العملة الأمريكية ذات العوائد الكبيرة على حساب الذهب عديم العوائد، ولهذا يستمر الطلب على السبائك بالتراجع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة، إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2002 متجاوزا 109، في ظل بدء موسم أرباح البنوك الأمريكية بصورة بطيئة وتراجع النمو في الصين في الربع الثاني بأكثر من المتوقع ومواجهة إيطاليا أزمة سياسية جديدة.

وما زالت العملة الأمريكية في طريقها لتحقيق مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن رفع متعاملون من توقعاتهم بأن يذهب مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تشديد كبير في السياسة النقدية في اجتماعه المقبل.