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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية تدخل تعديلات على العقوبات ضد روسيا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 يوليو 2022 09:11 مساءً - وكالات _ تعتزم المفوضية الأوروبية إدخال عدد من التغييرات، اليوم الجمعة، على نظام العقوبات ضد روسيا حتى لا تؤثر على تصدير الغذاء والحبوب من موسكو.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إنها ستعدل الإجراءات التقييدية الحالية حتى لا تعيق صادرات الغذاء.
ووفقا للمصادر، من المتوقع تعديل العقوبات الحالية لضمان عدم تأثيرها على صادرات الأغذية والحبوب من روسيا .
وأشارت المصادر، إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم أيضا إدخال قيود جديدة مناهضة لروسيا، بما فيها على الذهب والكيماويات والهندسة الميكانيكية.
كما أشارت المفوضية إلى أنها ستقترح قيودا جديدة تشمل فرض حظر على استيراد الذهب الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي .
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المصدر، فإن هذا الإجراء سيؤثر أيضًا على استيراد الذهب من روسيا عبر دول ثالثة، لكن المصدر لم يحدد كيفية عمل هذا الإجراء.
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