مال وأعمال

السعودية تعلن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية المدنية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تعلن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية المدنية من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 يوليو 2022 04:08 مساءً - العربية نت _ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية اليوم الجمعة، فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية، التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور أجواء المملكة.

predco_adv_2021

وأوضحت الهيئة في بيان، أن ذلك يأتي “في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية”.

Edita2021

وأضافت بالقول: “استكمالاً للجهود الرامية لترسيخ مكانة السعودية كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزاً للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدنية أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء”.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تعلن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية المدنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا