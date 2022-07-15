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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تحذر من ارتفاع أسعار النفط إن فشلت خطط… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 يوليو 2022 12:11 مساءً - روسيا اليوم _ رجحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، في حال فشل خطة واشنطن وحلفائها لفرض حد أعلى لسعر النفط الروسي.
وأعربت يلين خلال مؤتمر صحفي عن أملها في أن تدعم الهند والصين المبادرة الأمريكية لتحديد سعر موارد الطاقة الروسية.
واعتبرت أن الصين والهند ستتأثران بالحظر المفروض على التأمين والخدمات المالية لتسليم الصادرات، والتي من المقرر أن يقدمها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقالت: “بدون تحديد سقف للأسعار أو استثناءات لهذا الحظر، من المحتمل أن نشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار العالمية”، مشيرة إلى أن مثل هذا الحظر سيؤدي إلى “تناقص كميات كبيرة من النفط الروسي” من السوق العالمية.
وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن خطط وضع سقف سعري للنفط الروسي قد تؤدي إلى زيادة أسعاره.
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