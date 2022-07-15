مال وأعمال

الرئيس الإيطالي يرفض استقالة ماريو دراجي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس الإيطالي يرفض استقالة ماريو دراجي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 يوليو 2022 11:05 صباحاً - روسيا اليوم _ رفض الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، قبول استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي، وفقا لما أعلنته الخدمة الصحفية لقصر كويرينال الرئاسي.

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وذكر البيان أن “رئيس الجمهورية لم يقبل الاستقالة، ودعا رئيس الوزراء للحضور إلى البرلمان لإلقاء كلمة من أجل إعطاء تقييم للوضع الذي نشأ نتيجة اجتماع اليوم في مجلس شيوخ الجمهورية”.

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وفي وقت سابق، أعلن دراجي في اجتماع لمجلس الوزراء أنه سيستقيل من منصب رئيس الحكومة.

وأجرى مجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي، الخميس، تصويتا على الثقة بحكومة البلاد، على خلفية إجراءات الدعم الاقتصادي للسكان.

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ورغم حصول مجلس الوزراء على الثقة، رفض ممثلو حركة 5 نجوم، وهي جزء من الائتلاف الحاكم، المشاركة في التصويت.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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