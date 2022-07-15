الولايات المتحدة ترفع بعض العقوبات عن روسيا بما فيها جازبروم

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 يوليو 2022 09:11 صباحاً - سبوتنيك نيوز _ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، اليوم الخميس، عن سماحها بالمعاملات المتعلقة بالأسمدة والأغذية والبذور والأدوية والمعدات الطبية مع روسيا.

وعددت الوزارة في بيان لها الكيانات المعنية برفع العقوبات: وهي جميع المعاملات المتعلقة بما يلي:

(1) إنتاج أو تصنيع أو بيع أو نقل السلع الزراعية، أو المعدات الزراعية، أو الأدوية، أو المنتجات الطبية، أو قطع الغيار والملحقات الخاصة بها، أو تحديثات برامج الأجهزة الطبية”.

(2) الوقاية أو تشخيص أو علاج كوفيد-19(بما في ذلك الأبحاث أو الأبحاث السريرية المتعلقة بالوباء).

(3) يسمح بالتجارب السريرية المستمرة وغيرها من الأبحاث الطبية “، كما ورد في الترخيص.

وأوضحت الوزارة أن “المنتجات المعفاة هي على وجه الخصوص المنتجات الغذائية للإنسان والحيوان، والأسمدة المعدنية والعضوية، والبذار، والمواد الإنجابية لتربية الحيوانات، والأدوية والمعدات الطبية”.

وأضافت الوزارة: “الولايات المتحدة سمحت مؤقتًا بإجراء عمليات مع شركة جازبروم جرمانيا، وهي الشركة الفرعية السابقة لشركة جازبروم، ورفعت العقوبات المفروضة على فرع “ألفا بنك” في كازاخستان”.

حيث يُسمح بالمعاملات مع شركة الطاقة “إس إي إف إي سيكيورنج إنرجي فور يوروب جي إم بي إتش” حتى 16 ديسمبر من العام الجاري.