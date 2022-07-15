مال وأعمال

رئيس الوزراء الإيطالي يعتزم تقديم استقالته الليلة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإيطالي يعتزم تقديم استقالته الليلة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 يوليو 2022 12:11 صباحاً - وكالات _ أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، عن نيته الاستقالة من منصبه، وذكر أنه سيسلم طلب الاستقالة لرئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا هذه الليلة.

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وبحسب ما أفادت به الخدمة الصحفية للحكومة يوم الخميس، قال دراجي في اجتماع لمجلس الوزراء: “أعلن أني سأسلم استقالتي الليلة لرئيس الجمهورية”.

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ونجت الحكومة الإيطالية بقيادة دراجي من تصويت ثقة في مجلس الشيوخ الإيطالي في اقتراع جرى عصر الخميس. وصوت 172 سيناتورا لصالح منح الثقة من مجموع 315 عضوا بمجلس الشيوخ.

وكان رئيس الوزراء قد ربط مصير حكومته ببقاء حركة خمس نجوم في الأغلبية البرلمانية وأعرب عن عدم الرغبة في الاستمرار في الحكم بدعم من اغلبية برلمانية جديدة.

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ولم تعلن حركة خمس نجوم انسحابها من الحكومة، إلا أن حجبها للثقة في تصويت اليوم يهدد بانهيار الائتلاف الحاكم قبل 9 أشهر من نهاية الدورة التشريعية الحالية.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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