مال وأعمال

العجز التجاري في تونس يرتفع 56% خلال النصف الأول من 2022

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري في تونس يرتفع 56% خلال النصف الأول من 2022 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 11:06 مساءً - _ قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الخميس، إن العجز التجاري بالبلاد زاد 56 بالمئة في النصف الأول من 2022 إلى 11.776 مليار دينار “3.66 مليار دولار” بسبب نقص حاد في قطاع الطاقة.

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وقال إن العجز في ميزان الطاقة بلغ 4.2 مليار دينار. كما بلغ عجز التجارة مع الصين 4.2 مليار دينار، ومع تركيا نحو 2.5 مليار دينار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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