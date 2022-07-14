انت الان تتابع خبر مفوض أوروبي يكشف السيناريو الأكثر ضرراً من قطع الغاز الروسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشار مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الاوروبي، باولو جينتيلوني، خلال مؤتمر صحفي الخميس، في بروكسل، "في ضوء الأحداث الأخيرة، إلى السيناريو الأكثر سلبية بالنسبة لاقتصاد التكتل الموحد بقطع كامل لإمدادات الغاز من روسيا ، "مع إمكانيات تعويض محدودة على المدى القصير"، من شأنه أن يقود الاقتصاد "إلى الركود في النصف الثاني من العام، وأن يزيد من تراجع النشاط الاقتصادي في العام المقبل".

وقال جينتيلوني، أصبح هذا الخطر أكثر من مجرد سيناريو افتراضي، لذلك علينا الاستعداد"، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وأعلن جينتيلوني أن المفوضية تتجه إلى اقتراح إدخال حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي على المستوى الأوروبي في إطار "سيناريو طوارئ" ، ولكن ليس في الخطة التي سيقدمها الجهاز التنفيذي الاوروبي يوم الأربعاء المقبل.

وأشار جينتيلوني، إلى أن أسعار بعض السلع، "بما في ذلك برنت"، النفط الخام المرجعي الاوروبي، "يبدو أنها بلغت ذروتها، وهذا لا يعني أنها في مستوى مقبول، لكن أسعار الغاز آخذة في الارتفاع".

وكانت مجموعة (غازبروم) الروسية التي تسيطر عليها الدولة قد أعلنت أمس الأربعاء، أنه لا يمكنها ضمان انسياب الغاز عبر خط أنابيب (نورد ستريم) بشكل سلس إلى أوروبا بسبب تعثر عملية استعادة توربين يخضع للصيانة في كندا، بسبب العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.