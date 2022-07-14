انت الان تتابع خبر الضريبة تعلن مراقبة 5 شركات مُنتِجة للدخان رقمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الخميس، خلال تصريحات صحفية، إن:" الدائرة تطبق برنامج الرقابة الرقمية على 5 شركات منتجة للدخان في الأردن، وذلك بهدف “تسهيل اكتشاف” أصناف من الدخان “غير مدفوعة ضريبتها”.

وأضاف ابو علي أن البرنامج يعتمد على “عملية رقابة على إنتاج الدخان من خلال تقنية الرقابة الرقمية والترميز الإلكتروني للإنتاج”، مبينا ان البرنامج “يخدم خزينة الدولة، ويخدم شركات الدخان المنتجة في المملكة، وسيمكن من سهولة اكتشاف أي دخان موجود في السوق لم تدفع ضريبته”.

وأوضح أن “واحدا من مشاريع تحديث وتطوير واستخدام التقنيات الحديثة هو برنامج الرقابة الرقمية على إنتاج الدخان الذي تمت المباشرة فيه منذ بداية العام، وتم لغاية النصف الأول من هذا العام استكمال تنفيذ هذا البرنامج في 5 شركات”.

وتابع أن “الإجراءات التي تمت مع الـ 5 شركات التي أنهت تطبيق البرنامج أصبح اليوم على كل ماكينة من إنتاج الدخان موجودة رقابة رقمية إلكترونية وترميز صادر من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يمكننا من عملية الرقابة الإلكترونية على هذا الإنتاج، وبالتالي يساعد في حالة وجود أي حالة من هذه الأصناف التي تنتجها الشركات غير مدفوعة ضريبته أو غير مستوفي لشروط الإنتاج في المملكة سهولة اكتشافه”.

ويبلغ عدد الشركات المنتجة للدخان في الأردن 8 شركات.

و”تم الانتهاء من 5 شركات، والـ3 شركات المتبقية باشرت في إجراءات تطبيق التقنية والربط مع البرنامج في الدائرة … وقبل نهاية العام الحالي ستكون جميع شركات الدخان المنتجة للسجائر في المملكة ضمن هذا البرنامج الذي نعتبره نقلة نوعية في الرقابة الرقمية وهو الأول في الشرق الأوسط بصورة متكاملة” وفق أبو علي.

وذكر أن “هذا النظام هو نظام وقائي وضبط يضمن لنا سهولة متابعة مراقبة الشركات المنتجة دون توفر الكادر على كل ماكينة؛ وبالتالي نتطلع لاحقا بعد استكمال كافة الإجراءات أن تصبح الرقابة الرقمية الإلكترونية والرقابة على الموقع أن تحل محل الوجاهية الموجودة في هذه المصانع”.