طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع للأسبوع الثاني على…

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 09:11 مساءً - – ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي مما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل وسط تحركات لتشديد السياسة النقدية وتأزم الأوضاع المالية.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانة البطالة الحكومية قفزت تسعة آلاف إلى 244 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت أراءهم قد توقعوا 235 ألف طلب خلال الأسبوع. وكانت الطلبات تحوم حول مستوى 230 ألفا منذ يونيو.

ووردت تقارير عن تسريح عمالة في قطاعي الإسكان والتصنيع، وهما من القطاعات سريعة التأثر بتحركات أسعار الفائدة. وعلى الرغم من فقدان بعض الزخم، لا يزال الطلب على العمالة قويا إلى حد ما.

وكان هناك 11.3 مليون فرصة عمل في نهاية مايو أيار، مع وجود ما يقرب من فرصتي عمل لكل شخص عاطل عن العمل.

ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في نهاية هذا الشهر، وهي خطوة يعززها تضخم أسعار المستهلكين السنوية والذي ارتفع 9.1 بالمئة في يونيو في أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.