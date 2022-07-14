انت الان تتابع خبر نشرتين للذهب الخميس مع استمرار انخفاض الاسعار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -نشرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، الخميس، تسعيرة ثانية للذهب في السوق المحلية، حيث يتداول المعدن الأصفر على انخفاض مستمر.

وبحسب التسعيرة الجديدة فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35,10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 41,60 و 31,10 دينارا على التوالي.

وتاليا التسعيرتين القديمة والجديدة:

التسعيرة الجديدة الخميس