انت الان تتابع خبر انخفاض جنوني مستمر في أسعار الذهب.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، بواقع 20 قرشاً للغرام الواحد.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35,40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 41,90 و 31,40 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

ومن جهتهم توقع خبراء اقتصاديون تواصل انخفاض اسعار الذهب عالميا مشيرين انه كلما ارتفع سعر صرف الدولار الاميركي فان ذلك ينعكس سلبا على اسعار السلع العالمية الرئيسية مثل الفضة والنفط والذهب وغيرها .