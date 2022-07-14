انت الان تتابع خبر اتفرج.. ارخص سيارات كهربية زيرو في مصر.. اشتروا منهم بعد زيادة البنزين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت اسعار البنزين أمس بشكل كبير في كل الاسواق، ولذلك بدأ الجميع يبحثون عن السيارات الكهربائية كحل بديل مميز لتوفير الاموال، وهي صديقة للبيئة لانها لا يوجد فيها انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، ولا تخرج ادخنة ملوثة للغلاف الجوي، ولا تصدر أي صوت مرتفع.

ارخص سيارات كهربية زيرو في مصر لتقليل استهلاك البنزين

ويبحث الجميع عن ارخص السيارات الكهربية الزيرو في مصر لأنها من اكثر الأشياء الذي يريد أن يحصل عليها الجميع، وهي توفر كثيراً في استهلاك البنزين، وتحافظ على البيئة بشكل كبير.

سيارة زوتي E200

وتعتبر سيارة زوتي من أهم سيارات الهاتشباك الكهربائية، وتتسع إلى مقعدين فقط، وفيها محرك كهربائي قوته 30 كيلو واط ساعة بعزم دوران 165 نيوتن متر وعدد اللفات يصل لـ 7000 لفة في الدقيقة، وسعرها يصل لـ 370 ألف جنيه.

سيارة زوتي T300

وتوجد هذه السيارة الكهربائية التي تنتمي إلى فئة السيارات الخدمية الكروس أوفر، ويوجد فيها محرك كهربائي ببطارية تصل سعتها لـ 42.7 كيلو واط ساعة بقوة 129 حصان وعزم 260 نيوتن/ متر، وتستعمل ناقل كهربائي بنسبة واحدة ثابتة لتوصيل السرعة من المحرك للعجلات الأمامية، ويصل سعرها لـ 515 ألف جنيه.

سيارة ايونك 2022

وتعتمد سيارة هيونداي ايونك 2022 على محرك كهربائي يعمل على قوة تصل لـ 139 حصان، ومن الممكن أن تتسارع من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلو متر خلال 10.8 ثاني، مع بطارية يتم شحنها حتى تصل لـ 90% من طاقتها لمدة تصل لـ 33 ثانية عند استعمال تقنية الشحن السريع، ويصل سعرها لـ 590 ألف جنيه.