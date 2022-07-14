انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الخميس 14 يوليو 2022: حديد عز ماسك نفسه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الخميس سادس أيام عيد الأضحي المبارك الموافق الرابع عشر من شهر يوليو 2022 حالة من التباين في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 14 يوليو 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17556 جنيها.

2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18096 جنيها

3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 19270 جنيهاً.

4- وصل سعر طن حديد العتال إلي 19200 جنيهاً.

5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1366 جنيها، بتراجع يقدر بحوالي 92 جنيها.

6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1383 جنيها.

7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1353 جنيها.

8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي 1353 جنيها