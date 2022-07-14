لوي فيتون الفرنسية تلحق بمعظم الشركات الكبرى وتتخارج من…

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 01:08 مساءً - دينا مجدي _ تعتزم شركة “لوي فيتون LVMH” الفرنسية للمنتجات الفاخرة بيع علامتها التجارية “سيفورا” التي تمتلكها في روسيا، للشركة المحلية “إيل دو بيوتي”، لتنضم إلى العديد من الشركات الغربية التي غادرت موسكو بعد غزوها أوكرانيا.

وذكرت وكالة ، أن شركة سيفورا التي تملك نحو 88 منفذ بيع بعمالة حوالي 1200 موظف، ستعمل تحت الشركة الروسية إيل دو بيوتي، عندما اشترتها الشركة الفرنسية منذ عام 2016، بعد سنوات قليلة من بدء استثماراتها في روسيا.

وبدأت سيفورا، بيع منتجاتها في المتاجر الروسية منذ عام 2018، واستمرت تعمل حتى مع انتشار جائحة كورونا بداية 2020.

وأغلقت فروع سيفورا جميع متاجرها بروسيا منذ مارس الماضي، عندما أعلنت شركات المنتجات الفاخرة وعلى رأسها لوي فيتون تعليق أنشطتها في البلاد عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت شركة لوي فيتون في مارس الماضي، أن عدد متاجرها في روسيا تبلغ نحو 124 متجر ويعمل بها حوالي 3500 عامل.

ويُذكر أن كبرى شركات المنتجات الفاخرة في أوروبا قد تخارجت من روسيا وتصدرتها بربيري، وهيرمي، وكارتيه، وكيرينج، وشانل، بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على موسكو.