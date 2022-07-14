انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الخمس 14 يوليو 2022: البلطي من غير فلوس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس سادس أيام عيد الأضحي المبارك الموافق الرابع عشر من شهر يوليو من عام 2022 حالة من الاستقرار نسبي في سوق العبور، حيث لم تخلف عن أسعار أمس الأربعاء بشكل كبير.

أسعار الأسماك اليوم الخمس 14 يوليو 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 33جنيهاً فقط

2.- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160 جنيها.

3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 76 جنيهاً.

4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري إلي 200 جنيهاً.

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 76جنيهاً.

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 150 جنيهاً.

7- وصل سعر كيلو السمك إلي 94 جنيها.

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع القادم.