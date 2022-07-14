انت الان تتابع خبر بالفيديو.. اسعار الكهرباء والزيوت اليوم بعد زيادة أسعار البنزين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم الانتهاء من تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة في جميع المحافظات منعا للتلاعب، لافتا إلى أن هناك حملات لمنع اي محاولة للتلاعب بأسعار الركوب في القاهرة والمحافظات.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه تم عمل ملصقات للتعريفة الجديدة لسيارات لأجرة لمواجهة أي محاولة للتلاعب بالأسعار من قبل ضعاف النفوس، مؤكدا رقابة الأسواق بشكل جيدة.ر

وردا على كيفية التعامل مع زيادة أسعار السلع، رد قائلا: “نتعاون مع المحافظين لمراقبة الاسواق وأسعار السلع لمنع التلاعب، وسيكون هناك رقابة على الأسواق بشكل جيد، وإذا كانت هناك زيادة ستكون مقننة والكهرباء والزيوت لم يشهدا زيادة واستقرار في أسعارهم”.