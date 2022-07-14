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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جوتيريش: نأمل التوصل لاتفاق نهائي حول صادرات الحبوب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 12:11 مساءً - _ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه تم اتخاذ خطوة مهمة وجوهرية نحو اتفاق شامل لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، بعد محادثات بين روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولي الأمم المتحدة يوم الأربعاء.
وقال جوتيريش للصحفيين في نيويورك “نأمل في الأسبوع المقبل، أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن كما قلت نحن ما زلنا بحاجة إلى الكثير من النوايا الحسنة والالتزامات من قبل جميع الأطراف”.
وأضاف أنه على الرغم من تواصل أوكرانيا وروسيا لكن “لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه من أجل السلام”.
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